La technique du Bayer Leverkusen pour empêcher Arsenal de marquer sur corner
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 17:20

La technique du Bayer Leverkusen pour empêcher Arsenal de marquer sur corner

La technique du Bayer Leverkusen pour empêcher Arsenal de marquer sur corner

De bonne guerre . Arsenal se déplace en Rhénanie-du-Nord ce mercredi soir pour y affronter le Bayer Leverkusen dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, et les Allemands semblent enfin avoir trouvé le secret que tout le monde s’arrache pour contrer les Gunners sur coups de pied arrêtés : interdire les corners avec une pancarte, tout simplement.

Worth a try 😅 pic.twitter.com/0YO7Qg8ERt…

AR pour SOFOOT.com

