La Tchéquie frustrée par l'Afrique du Sud

Nettement dominée par la République tchèque en première période, l'Afrique du Sud, maladroite, n'a jamais cessé d'y croire et a été récompensée en fin de rencontre par un penalty transformé par Mokoena (1-1). Battues lors de leur entrée en lice, les deux sélections devront s'en contenter.

Tchéquie 1-1 Afrique du Sud

Buts : Sadílek (6 e ) pour les Tchèques // Mokoena (s.p, 83 e ) pour les Sud-Africains

Pour le lancement de la 2ᵉ journée de la Coupe du monde 2026, la République tchèque, longtemps supérieure à l’Afrique du Sud, a dû se contenter du match nul suite à un penalty concédé en toute fin de rencontre par le Lyonnais Pavel Šulc. Les hommes d’Hugo Broos ont eu le mérite de ne jamais rien lâcher dans cette partie, malgré une production pas toujours reluisante.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com