 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 14:59

La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)

La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)

Une question de pognon.

Pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe d’Espagne va se dérouler dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite. « La Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, accueillera les trois matchs de la compétition, du mercredi 7 au dimanche 11 janvier prochains » , a annoncé la Fédération espagnole de football dans un communiqué.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La famille Lukaku endeuillée
    La famille Lukaku endeuillée
    information fournie par So Foot 29.09.2025 15:10 

    Triste nouvelle pour la famille Lukaku. L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans . Il était le père de l’attaquant Romelu évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa ... Lire la suite

  • Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice
    Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:28 

    Suite à la défaite du LOSC, son président Olivier Létang a attaqué frontalement l’arbitrage. Un procédé classique chez les dirigeants des clubs français, qui ont la fâcheuse tendance à confondre leurs propres intérêts et l’intérêt général du football français. ... Lire la suite

  • Des actes de vandalisme au centre d'entraînement du Paris FC
    Des actes de vandalisme au centre d'entraînement du Paris FC
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:26 

    Un point et des dégâts. Au lendemain d’un nul arraché sur la pelouse de l’OGC Nice, le club parisien a confirmé qu’un incident s’était produit dans la nuit de samedi à dimanche au sein de son centre d’entraînement situé à Orly. Aux alentours de 5 heures du matin, ... Lire la suite

  • Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?
    Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:05 

    Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia se sont ajoutés à la longue liste des joueurs parisiens blessés en ce début de saison. Des pépins qui tombent forcément mal à l'approche du premier gros choc européen face à Barcelone, mais qui n'ont rien de surprenant. Éléments ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank