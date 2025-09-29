La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
Une question de pognon.
Pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe d’Espagne va se dérouler dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite. « La Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, accueillera les trois matchs de la compétition, du mercredi 7 au dimanche 11 janvier prochains » , a annoncé la Fédération espagnole de football dans un communiqué. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
