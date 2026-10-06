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La superbe initiative de Dani Olmo envers les habitants d’une ville croate
information fournie par So Foot 06/10/2026 à 11:42

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La superbe initiative de Dani Olmo envers les habitants d’une ville croate

La superbe initiative de Dani Olmo envers les habitants d’une ville croate

Le plus Croate des Espagnols. Alors que l’Espagne se déplace en Croatie ce mardi pour le dernier tour de piste de cette trêve internationale, l’agent de Dani Olmo, Andy Bara, est revenu sur le soutien apporté par le milieu offensif du FC Barcelone aux habitants de Vukovar, en Croatie.

Invité dans le podcast Inkubator , une émission très populaire dans le pays de Luka Modrić, l’agent croate de 43 ans a dévoilé que son client reversait 2 % de son salaire annuel à la population de Vukovar. « Ce sont des sommes importantes car il gagne très bien sa vie, et il le fait depuis son passage à Leipzig et maintenant à Barcelone . Il n’en parle pas publiquement, mais je tenais à le mentionner car il le mérite», conclut Bara.…

MB pour SOFOOT.com

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