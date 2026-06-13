La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar
Qatar 1-1 Suisse
But : Khouki (90 e +5) pour le Qatar // Embolo (17 e SP) pour la Nati
Plus d’informations à venir……
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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