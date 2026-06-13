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Doué et Saliba d'entrée face au Sénégal ?
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 23:48

Doué et Saliba d'entrée face au Sénégal ?

Doué et Saliba d'entrée face au Sénégal ?

Un onze de vainqueurs ? Alors que l’équipe de France s’est entraînée ce samedi soir du côté de son camp de base de Boston , l’incertitude demeure concernant les onze joueurs qui débuteront mardi soir, face au Sénégal. Une composition de départ qui pourrait être exactement la même que lors du dernier match amical face à l’Irlande du Nord. Selon différents médias présents sur place, William Saliba devrait être apte à tenir sa place en charnière centrale aux côtés de Dayot Upamecano .

Doué préféré à Barcola ?

L’autre grand mystère entoure l’identité du quatrième larron qui complètera la ligne d’attaque avec Michaël Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Selon les dernières indiscrétions, ce devrait une nouvelle fois être Désiré Doué, plutôt qu’un Bradley Barcola au profil pourtant plus ailier pur pour évoluer sur cette aile gauche . Pour le reste, Jules Koundé et Théo Hernandez devraient être les deux latéraux choisis, et le tandem Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot avoir la tâche de tout râtisser au milieu.…

TB pour SOFOOT.com

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