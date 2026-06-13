L'Autriche peut déjà voir loin
Drôle de timing . Alors que l’Autriche doit patienter jusque dans la nuit de mardi à mercredi pour faire son entrée dans cette Coupe du monde face à la Jordanie, Das Team trouve à s’occuper. La fédération autrichienne a en effet annoncé la prolongation du sélectionneur Ralf Rangnick jusqu’en 2028 . Une annonce qui a de quoi étonner par sa temporalité, quelques jours à peine avant le début du tournoi.
The journey continues! Ralf Rangnick > 2028! ⚽️🇦🇹 #ATeamOneFamily #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/Lx8mVrmvOA…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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