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L'Autriche peut déjà voir loin
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 22:02

L'Autriche peut déjà voir loin

L'Autriche peut déjà voir loin

Drôle de timing . Alors que l’Autriche doit patienter jusque dans la nuit de mardi à mercredi pour faire son entrée dans cette Coupe du monde face à la Jordanie, Das Team trouve à s’occuper. La fédération autrichienne a en effet annoncé la prolongation du sélectionneur Ralf Rangnick jusqu’en 2028 . Une annonce qui a de quoi étonner par sa temporalité, quelques jours à peine avant le début du tournoi.

The journey continues! Ralf Rangnick > 2028! ⚽️🇦🇹 #ATeamOneFamily #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/Lx8mVrmvOA…

TB pour SOFOOT.com

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