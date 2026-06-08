La Suisse s'entraîne au milieu des serpents

Qui a invité DJ Snake pour la cérémonie d’ouverture ? La Suisse a posé ses valises aux États-Unis depuis mardi et s’est installée à son camp de base à San Diego (Californie). Afin de montrer aux fans l’environnement de travail dans lequel la Nati prépare sa Coupe du monde, cette dernière a publié sur Instagram une photo avec le descriptif des installations .

Et les observateurs ont pu constater que la végétation en arrière-plan a été barrée en rouge, avec la légende « zone à serpents » .…

OC pour SOFOOT.com