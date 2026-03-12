Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Suède prolonge son sélectionneur avant les barrages
So Foot•12/03/2026 à 14:40
La Suède prolonge son sélectionneur avant les barrages
Le contrat de confiance. Arrivé à la tête de l’équipe nationale de Suède en octobre 2025,
Graham Potter a déjà prolongé son contrat
jusqu’en 2030. C’est ce qu’annonce sa fédération ce jeudi.
