La Suède prolonge son sélectionneur avant les barrages
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 14:40

La Suède prolonge son sélectionneur avant les barrages

La Suède prolonge son sélectionneur avant les barrages

Le contrat de confiance. Arrivé à la tête de l’équipe nationale de Suède en octobre 2025, Graham Potter a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2030. C’est ce qu’annonce sa fédération ce jeudi.

Graham Potter 💛💙 pic.twitter.com/1E5xGEeAkz…

CT pour SOFOOT.com

