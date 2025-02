information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 10:21

La statistique qui va déprimer Cristiano Ronaldo

La Ligue 1 et Cristiano, ça fait deux.

On sait que Cristiano Ronaldo ne porte pas le championnat de France dans son cœur. À de nombreuses reprises, le quintuple Ballon d’Or a affirmé que le championnat saoudien était meilleur que la Ligue 1. Alors que les plus grandes stars de son ère – Neymar et Messi – ont évolué dans la Ligue des Talents, lui n’en a jamais vu la couleur.…

RA pour SOFOOT.com