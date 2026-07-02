La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial
La tête et les jambes ! En plus d’être un artiste et un footballeur génial, Michael Olise est également un monstre athlétique . Meilleur passeur de ce Mondial 2026 avec 5 offrandes en 4 matchs, l’attaquant du Bayern domine aussi le classement des kilomètres parcourus.
Un marathonien
Depuis l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1), Michael Olise a parcouru pas moins de… 40,9 kilomètres ! C’est tout simplement le Français ayant couru la plus grande distance, selon L’Équipe .…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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