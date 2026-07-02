La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial

La tête et les jambes ! En plus d’être un artiste et un footballeur génial, Michael Olise est également un monstre athlétique . Meilleur passeur de ce Mondial 2026 avec 5 offrandes en 4 matchs, l’attaquant du Bayern domine aussi le classement des kilomètres parcourus.

Un marathonien

Depuis l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1), Michael Olise a parcouru pas moins de… 40,9 kilomètres ! C’est tout simplement le Français ayant couru la plus grande distance, selon L’Équipe .…

VM pour SOFOOT.com