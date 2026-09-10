 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La station polaire Tara a commencé sa dérive sur la banquise de l'Arctique
information fournie par AFP 10/09/2026 à 18:56
Ajouter Boursorama à vos sources

La Tara Polar Station, un laboratoire scientifique flottant en forme d'igloo, avant sa mise à l'eau, à Cherbourg, le 1er octobre 2024 dans le Morbihan ( AFP / LOU BENOIST )

La Tara Polar Station, un laboratoire scientifique flottant en forme d'igloo, avant sa mise à l'eau, à Cherbourg, le 1er octobre 2024 dans le Morbihan ( AFP / LOU BENOIST )

La Tara Polar Station, un laboratoire scientifique flottant en forme d'igloo, a commencé mercredi sa dérive sur la banquise de l'océan Arctique, qui doit se prolonger jusqu'à fin 2027, a annoncé jeudi la fondation Tara Océan.

Partie de Lorient le 19 juillet, la station et son équipage de douze personnes a traversé les eaux russes puis s'est faite ouvrir la voie par un brise-glace océanographique chinois, le Xue Long 2, avant de se retrouver volontairement prisonnière de la glace.

"C'est un moment très important pour la Fondation Tara Océan mais aussi pour l'exploration polaire en général", s'est félicité Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan, cité dans un communiqué.

"Collectivement, nous allons pouvoir vous raconter ce pôle, mais aussi poser un diagnostic sur l'état de santé de l’océan Arctique central et faire avancer la connaissance et la gouvernance de cette région sentinelle des changements globaux", a-t-il ajouté.

Une trentaine de centres de recherche de 12 pays (Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, Suisse, Japon, entre autres) sont associés à cette expédition, qui doit notamment étudier la biodiversité et l'influence du changement climatique sur cet océan qui se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste de la planète.

Jusqu'à fin 2027, l'équipage du navire, véritable concentré de technologie, va dériver sur la banquise du pôle Nord pendant 350 à 500 jours d'affilée. La station a été conçue pour résister à la pression de la glace de mer et supporter des températures de -52°C, dans une des zones les plus isolées de la planète.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank