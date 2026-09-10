La station polaire Tara a commencé sa dérive sur la banquise de l'Arctique

La Tara Polar Station, un laboratoire scientifique flottant en forme d'igloo, avant sa mise à l'eau, à Cherbourg, le 1er octobre 2024 dans le Morbihan ( AFP / LOU BENOIST )

La Tara Polar Station, un laboratoire scientifique flottant en forme d'igloo, a commencé mercredi sa dérive sur la banquise de l'océan Arctique, qui doit se prolonger jusqu'à fin 2027, a annoncé jeudi la fondation Tara Océan.

Partie de Lorient le 19 juillet, la station et son équipage de douze personnes a traversé les eaux russes puis s'est faite ouvrir la voie par un brise-glace océanographique chinois, le Xue Long 2, avant de se retrouver volontairement prisonnière de la glace.

"C'est un moment très important pour la Fondation Tara Océan mais aussi pour l'exploration polaire en général", s'est félicité Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan, cité dans un communiqué.

"Collectivement, nous allons pouvoir vous raconter ce pôle, mais aussi poser un diagnostic sur l'état de santé de l’océan Arctique central et faire avancer la connaissance et la gouvernance de cette région sentinelle des changements globaux", a-t-il ajouté.

Une trentaine de centres de recherche de 12 pays (Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, Suisse, Japon, entre autres) sont associés à cette expédition, qui doit notamment étudier la biodiversité et l'influence du changement climatique sur cet océan qui se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste de la planète.

Jusqu'à fin 2027, l'équipage du navire, véritable concentré de technologie, va dériver sur la banquise du pôle Nord pendant 350 à 500 jours d'affilée. La station a été conçue pour résister à la pression de la glace de mer et supporter des températures de -52°C, dans une des zones les plus isolées de la planète.