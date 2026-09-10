La start-up de Musk spécialisée dans la construction de tunnels, The Boring Company, lève 3 milliards de dollars avec une valorisation de 23 milliards de dollars

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(Mise à jour avec des détails tirés du communiqué de l'entreprise et du contexte)

The Boring Company, une start-up spécialisée dans la construction de tunnels fondée par le milliardaire Elon Musk, a levé 3 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table qui la valorise à 23 milliards de dollars , selon un communiqué publié mercredi.

Voici quelques détails:

* Ce tour de table a été mené par les Émirats arabes unis et des entités d'investissement affiliées.

* Parmi les autres participants figuraient Human Capital, Vy Capital, Valor Equity Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Temasek, Shamal Holding et Baron Capital.

* Les fonds levés serviront à soutenir un partenariat élargi visant à développer plus de 150 km (93 miles) d’infrastructures souterraines à travers les Émirats arabes unis, dans le prolongement de son projet « Dubai Loop » annoncé précédemment.

* The Boring Company prévoit également d’utiliser ces fonds pour renforcer ses effectifs dans les domaines de l’ingénierie, de la production et des opérations, tout en développant ses projets « Loop » à Las Vegas, Nashville et Dubaï.

* L’année dernière, l’entreprise et l’Autorité des routes et des transports de Dubaï ont signé un accord préliminaire pour la construction du « Dubai Loop », un réseau de transport souterrain à grande vitesse .

* Cette dernière levée de fonds marque une forte augmentation de la valorisation de l’entreprise par rapport à 2022, année où elle était évaluée à 5,7 milliards de dollars à l’issue d’un tour de table de 675 millions de dollars.

* Elon Musk a fondé The Boring Company en 2017 après s'être plaint des embouteillages, proposant par la suite un réseau de voies de transport souterraines.