information fournie par So Foot • 15/03/2025 à 11:19

La sortie homophobe d'Aïrine Fontaine

Dérapage incontrôlé.

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Aïrine Fontaine a fait part d’une réflexion très critiquée et déjà condamnée par la Fédération Française de Football . Extraits : «Comme c’est dit dans la Bible, on sait très bien que l’homosexualité est un péché. Après, moi, je ne suis pas dans le négatif. C’est-à-dire que… Moi, j’encourage justement ces personnes à se battre, à essayer de sortir de ça et surtout à ne pas culpabiliser. » …

