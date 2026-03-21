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Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 11:37

Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus

Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus

Un but, deux passes dé, allô Didier ? Pas retenu dans la dernière liste de Didier Deschamps, la dernière avant la Coupe du monde de cet été, Florian Thauvin semble assez mal parti pour en être lors du mondial . Mais sur le terrain, le Lensois continue de faire des merveilles , à l’image de sa performance face à Angers.

« Forcément de la déception »

Au micro de Ligue 1+, celui qui facture 9 buts et 5 passes décisives en championnat cette saison a ainsi confié une petite pointe de déception , mais ne baisse pas les bras . « Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j’ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception. Si je n’y suis pas aujourd’hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi , a-t-il réagi, pas rancunier. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum et que je continue comme ça. Et puis, on verra ce qu’il se passera d’ici la fin de saison . »…

JF pour SOFOOT.com

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