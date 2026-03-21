Au tour de la FFF de monter au créneau
La FFF prend la parole. En marge du rassemblement des Bleus prévu en début de semaine prochaine, la Fédération française de football a tenu à réagir aux insultes racistes qui ont ciblé Ibrahima Konaté après la manche retour entre Liverpool et Galatasaray. Des actes qui ont déjà fait réagir les deux clubs concernés, pas de la même façon, et donc désormais la 3F.
De potentielles poursuites
Dans un communiqué publié le 21 mars , la fédé « condamne avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont est victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours » , r appelant que « ces propos haineux, contraires aux valeurs fondamentales du sport, sont inacceptables . »…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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