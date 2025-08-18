 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La sortie de très mauvais goût de Waldemar Kita en marge de Nantes-PSG
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 09:00

Une phrase digne d’un député RN.

Juste avant le coup d’envoi de Nantes-PSG ce dimanche soir, Waldemar Kita a offert une Ligue des champions en chocolat à Marquinhos. Pendant que les deux hommes discutaient quelques instants, le nouveau diffuseur Ligue 1+, décidément au plus proche des acteurs, a capté une phrase complètement lunaire sortie de la bouche de l’homme d’affaires franco-polonais.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
