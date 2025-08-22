La soirée ubuesque d'un supporter du Rayo Vallecano

Une soirée à ne pas rayo de sa mémoire.

Ce jeudi soir, le Rayo Vallecano jouait son barrage de Ligue Conférence contre les Biélorusses de Neman. En raison de la guerre en Ukraine, le match se disputait au stade Gellért Fórum de Szeged en Hongrie. Pour cette rencontre, les supporters du club madrilène ne s’étaient pas déplacés en nombre puisqu’un seul et unique fan était présent dans les travées du stade hongrois pour afficher son soutien au Rayo.…

MBC pour SOFOOT.com