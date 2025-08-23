L’OM calme les polémiques concernant son équipe féminine
Décidément.
Mercredi dernier, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille disputait un match de préparation en Espagne, face à Europa. Une rencontre marquée par une échauffourée entre les joueuses des deux équipes , qui aurait poussé la défenseure norvégienne de l’OM, Maria Thorisdottir à quitter le rassemblement .…
AB, avec LB à Marseille pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer