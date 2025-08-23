 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Andy Diouf quitte Lens et rejoint l'Inter
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 00:00

Andy Diouf quitte Lens et rejoint l'Inter

Andy Diouf quitte Lens et rejoint l'Inter

Un Français de plus en Italie… Et ce n’est pas Adrien Rabiot.

C’était attendu depuis quelques jours : Andy Diouf a fait ses valises et a quitté Lens à destination de l’Italie. Et pour cause, les dirigeants de l’Inter ont dégainé un joli chèque de 25 millions d’euros, selon les informations de RMC Sport. Encore une belle vente pour les Artésiens, qui avaient déjà récupéré cette somme pour le transfert de Kevin Danso à Tottenham, et même encore plus pour Abdukodir Khusanov à Manchester City et celui de Loïs Openda à Leipzig. Reste désormais pour Diouf à devenir un joueur capable d’être davantage décisif (il ne l’a qu’à quatre reprises – deux buts et deux passes décisives – en 68 matchs sous le maillot lensois).…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers
    Gianluigi Donnarumma célébré par les supporters parisiens après PSG-Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 23:38 

    Ciao Gigio ! En instance de départ vers Manchester City depuis plusieurs jours maintenant, Gianluigi Donnarumma était tout de même bien présent au Parc des Princes ce vendredi soir à l’occasion de PSG-Angers. Quelques minutes après sa victoire, l’effectif parisien ... Lire la suite

  • Chelsea file une leçon à West Ham
    Chelsea file une leçon à West Ham
    information fournie par So Foot 22.08.2025 23:21 

    West Ham 1-5 Chelsea Buts : Paquetá (6 e ) pour les Hammers // João Pedro (15 e ), Neto (23 e ), Fernández (34 e ), Caicedo (54 e ) et Chalobah (58 e ) pour Chelsea London is blue .… AL pour SOFOOT.com

  • Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:47 

    Bayern 6-0 Leipzig Buts : Olise (27 e et 42 e ), Díaz (32 e ) et Kane (64 e , 74 e et 78 e ) pour le Bayern Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.… AL pour SOFOOT.com

  • Le PSG fait le job contre Angers
    Le PSG fait le job contre Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:46 

    Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank