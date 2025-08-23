 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Entre le Milan et la Curva Sud, la guerre est déclarée
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 12:31

Entre le Milan et la Curva Sud, la guerre est déclarée

Entre le Milan et la Curva Sud, la guerre est déclarée

Après une saison cauchemardesque conclue par une huitième place en Serie A, le Milan compte bien retrouver de sa superbe. Un renouveau que la direction milanaise souhaite vivre sans la Curva Sud, à laquelle elle a décidé d’imposer de nombreuses restrictions. Ambiance.

Comme il parait révolu, le temps où la Curva Sud était le douzième homme rossonero . En effet, après une décennie à manger son pain noir, le Milan a récemment connu un retour au premier plan, en attestent le Scudetto glané en 2022 et des résultats probants. Une parenthèse enchantée, avec un San Siro qui avait retrouvé de sa ferveur (plus d’un million de spectateurs lors de la saison 2021-2022), le « Sara perché ti amo » ou encore le « Pioli is on fire » repris à tue-tête, les déclarations d’amour des joueurs ou même des dirigeants aux supporters : « Le Milan est un club spécial et ses supporters ont un rôle très important dans la réussite. Ce titre, on n’aurait pas pu aller le chercher sans eux » , déclarait Paolo Maldini, alors directeur technique milanais, après le titre de champion.

<iframe loading="lazy" title="Sara Perche Ti Amo - San Siro - Milan Derby 2021 - AC Inter Milano" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/JuRvtv1zXSY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

Sport
