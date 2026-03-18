La soirée de Bradley Barcola ne s'est pas terminée comme il l'aurait souhaité
De hot à botte, il n’y a qu’un pas. Auteur d’une nouvelle prestation fringuante avec le PSG, Bradley Barcola retrouve des couleurs et a collé un nouveau pion ce mardi face à Chelsea, pour emmener les siens en quart de C1. Néanmoins, l’ailier des Rouge et Bleu, remplacé à l’heure de jeu par Désiré Doué, a été aperçu avec une botte orthopédique à la cheville droite en sortant du stade.
OHHHH BRADLEY BARCOLA QUEL BUT 😱😱😱 Le PSG mène 2-0 sur la pelouse de Chelsea après 15 minutes, soit 7-2 au cumulé 🥶#CFCPSG | #UCL pic.twitter.com/5RAI8rjliO…
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