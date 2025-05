La skieuse Mikaela Shiffrin se lance dans le foot

Dans la lignée de Mbappé à Caen, N’Golo Kanté à Virton et Xavier Niel à Créteil.

La championne olympique et du monde de ski Mikaela Shiffrin va investir dans le club de Denver. La première skieuse à compter cent succès en Coupe du monde diversifie ses activités économiques en mettant des billes dans la franchise du Colorado, qui rejoindra la NWSL en 2026. « La culture sportive sportive est riche et développée dans le Colorado et, plus encore, le développement du sport féminin est une des choses les plus excitantes dans notre culture aujourd’hui, » a disserté la sportive.…

UL pour SOFOOT.com