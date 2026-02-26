La mairie de Barcelone contrarie les plans du Barça

La clim. Alors que le FC Barcelone devra tenter de remonter les quatre buts de retard qu’il a concédé lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid (4-0), la mairie de Barcelone n’a pas validé le passage à la phase 1C . Une nouvelle étape dans la réouverture progressive du Camp Nou qui aurait porté la jauge de l’enceinte à 62 000 spectateurs.

El FC Barcelona reforça el seu compromís amb els socis i sòcies amb 14.000 noves localitats a l’Spotify Camp Nou El Club activa el procés per a l’adquisició dels passis corresponents a l’ampliació d’aforament de la fase 1C de l’Estadi, situada al Gol Nord… pic.twitter.com/xi2lUugp5h…

LB pour SOFOOT.com