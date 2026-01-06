La série noire de Matthijs de Ligt se poursuit

La malédiction Kane, c’est fini, découvrez la malédiction De Ligt !

Avec le licenciement de Rúben Amorim ce lundi, Manchester United s’enfonce dans le marasme et l’instabilité. Mais en termes d’inconstance chronique, il y en a un qui fait encore mieux. Le départ d’Amorim n’est que la suite d’une vieille habitude pour Matthijs de Ligt : depuis le début de sa carrière professionnelle à l’Ajax Amsterdam de Peter Bosz en 2016, l’international néerlandais a démarré chaque nouvelle saison avec un nouvel entraîneur. …

CMF pour SOFOOT.com