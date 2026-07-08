La sénatrice Celeste Amarilla continue de s'acharner sur Kylian Mbappé

A ce niveau-là c’est plus que de l’acharnement. On savait déjà que Kylian Mbappé ne partirait pas en vacances avec la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla depuis que cette dernière prétendait que l’attaquant des Bleus avait été éduqué « par des chimpanzés » et « tétait des noix de coco », à la suite de la défaite du Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde face à la France. Mais non-contente du petit buzz qu’elle a déjà réussi à provoquer et malgré le désaveu de ses collègues parlementaires, l’élue du parti libéral a choisi d’en remettre une couche , fidèle au célèbre adage : qui veut la guerre, prépare la guerre.

« Ce fils de pute »

Après avoir exigé des excuses du buteur tricolore, soutenu par ses coéquipiers, son club et même le président de la FIFA, Celeste Amarilla a remis une pièce dans la machine, avant, ce mercredi, de persister et signer par une nouvelle salve de grossièretés exprimée en plein Hémicycle : « Quand [le gardien] Orlando Gill, un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, […] jouait devant le monde entier et tendait la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage . Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça », s’est emportée la sénatrice.…

JD pour SOFOOT.com