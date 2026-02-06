 Aller au contenu principal
La Saudi Pro League recadre Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 09:20

Il n’y a pas d’âge pour se faire gronder. Finalement toujours en grève , Cristiano Ronaldo devrait encore regarder Al-Nassr jouer sans lui ce vendredi face à Al-Ittihad (18h30). Pourtant revenu à l’entraînement, le quintuple Ballon d’or s’apprête à zapper un deuxième match consécutif après celui remporté à Al-Riyad, lundi (1-0).

En cause, il regrette un mercato hivernal famélique (une seule recrue) quand d’autres empilent les renforts notamment Al-Hilal qui a notamment déboursé près de 70 millions d’euros et s’est attaché les services de Karim Benzema. Une forme de concurrence déloyale quand on sait que tous les clubs sont abreuvés par le PIF, le fonds d’investissement saoudien.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
