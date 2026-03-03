 Aller au contenu principal
La Russie s'alarme de l'impact du conflit sur la centrale nucléaire de Bushehr en Iran
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations et de détails)

La centrale nucléaire de Bushehr en Iran est menacée par l'escalade du conflit, a déclaré mardi le chef de la société nucléaire russe Rosatom, selon l'agence de presse nationale RIA. "La centrale est certainement menacée", a déclaré M. Likhachev. "Des explosions peuvent être entendues à des kilomètres de là", a-t-il ajouté, précisant que la centrale elle-même n'était pas visée. Rosatom a déclaré samedi avoir évacué près de 100 personnes d'Iran, y compris les enfants des employés et le personnel non essentiel, mais d'autres membres du personnel sont restés à l'usine, qui a été construite par la Russie dans la ville portuaire iranienne de Bushehr. M. Likhacheva déclaré que la prochaine étape des évacuations concernant 150 à 200 personnes de l'usine aurait lieu lorsque la situation le permettrait, selon des propos cités par l'agence de presse Interfax.

Proche orient
Guerre en Iran
