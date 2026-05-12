La Russie a tiré plus de 200 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit - Zelensky

(Ajoute précisions)

La Russie a tiré plus de 200 drones contre l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, ont rapporté les autorités ukrainiennes, anéantissant le vague espoir d'une prolongation de la trêve entre les deux pays.

"La Russie a elle-même choisi de rompre le silence partiel qui a duré pendant plusieurs jours", a déclaré le président Volodimir Zelensky sur le réseau social X, en référence au cessez-le-feu de trois jours, du 9 au 11 mai,conclu sous l'égide des Etats-Unis.

Le président Donald Trump avait émis le souhait que cette suspension des hostilités se pérennise mais avant même son expiration, l'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées plusieurs fois de violations du cessez-le-feu.

"Nous avons proposé à Moscou de prolonger le cessez-le-feu partiel au-delà du 11 mai", a affirmé sur X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha. "Au lieu de cela, cette nuit, la Russie a tiré plus de 200 drones contre l'Ukraine, ciblant des infrastructures civiles, dont une crèche, faisant au moins un mort et six blessés."

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 216 drones depuis 18h00 (15h00 GMT) lundi, dont 192 ont été abattus ou neutralisés.

Alors que la guerre est entrée dans sa cinquième année, les efforts de paix visant à y mettre fin sont au point mort.

(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)