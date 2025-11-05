La Roumanie perd l'un de ses plus grands entraîneurs

Terrible semaine pour le football Balkan.

Quelques jours après la disparition de Mladen Žižović du Radnički 1923, la congrégation des entraîneurs perd un de ses éminents entraîneurs. Ce mercredi, c’est le coach du grand Steaua Bucarest, Emeric Jenei qui est décédé à l’âge de 88 ans . Răzvan Burleanu, président de la fédération roumaine de football, lui rend hommage dans un communiqué : « Aujourd’hui, le football roumain a perdu un entraîneur légendaire, un symbole de professionnalisme et d’intégrité. Emeric Jenei était un modèle d’élégance, d’équilibre et de respect, sur et en dehors du terrain. » …

MH pour SOFOOT.com