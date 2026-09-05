La Roma s'arrache pour battre l'Atalanta

Roma 2-1 Atalanta

Buts : Hermoso (89 e ), Soulé (90 e +3) // Ederson (47 e )

La Serie A, reine du suspense. La Roma a eu le dernier mot au Stadio Olimpico face à l’Atalanta ce samedi, mais ce fut tout sauf simple pour la Louve (2-1). Après ses promenades de santé contre la Fiorentina et Lecce, elle a cette fois trouvé à qui parler. La Dea a même ouvert le score par Ederson à la suite d’un ballon mal renvoyé par la défense (0-1, 47 e ) . La Louve a poussé, mais Marco Carnesecchi s’est opposé à Manu Koné (54 e ) et le poissard Santiago Castro a frappé le poteau (64 e ) puis la barre (88 e ). Les Romains n’ont pas capitulé et ils ont eu raison : Mario Hermoso a égalisé de la tête sur corner (1-1, 89 e ) et Matias Soulé a trouvé un trou de souris du gauche en tirant au premier poteau (2-1, 90 e +3) . La Roma reprend la tête du championnat, avec le même nombre de points que l’Inter.…

QB pour SOFOOT.com