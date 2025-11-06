La Roma et Aston Villa font le job, les Young Boys et Braga prennent l'eau

Des fessés et des nuls.

Tandis que l’OL se cassait les dents sur le Bétis (2-0), la Roma a enfoncé encore un peu plus les Glasgow Rangers , bons derniers de cette Ligue Europa, grâce à des réalisations de Matias Soulé et Lorenzo Pellegrini (0-2). Dans le même temps, le PAOK Salonique a écrasé les Young Boys (4-0) . Réduits à 10 dès la 6ᵉ minute, les Suisses sont parvenus à faire le dos rond pendant une mi-temps avant de craquer. À noter le superbe tacle glissé/tir d’Allesandro Blanco pour libérer son équipe. De son côté, Aston Villa a signé son troisième succès dans cette C3 en dominant logiquement le Maccabi Tel-Aviv (2-0).…

TM pour SOFOOT.com