La Roma enfonce la Fiorentina
Fiorentina 1-2 Roma
Buts : Kean (14 e ) pour la Fiorentina // Soulé (22 e ), Cristante (30 e ) pour la Roma
La Roma continue son début de saison canon.…
La Roma continue son début de saison canon.…
Séville 4-1 FC Barcelone Buts : Sanchez (13 e SP), Romero (36 e ), Carmona (90 e ) et Adams (90 e +6) pour les Blanquirrojos // Rashford (45 e +7) pour les Blaugranas Sale semaine en Catalogne.… TB pour SOFOOT.com
Une semaine après son sacre mondial, Tadej Pogacar a décroché son premier titre de champion d'Europe grâce à un nouveau solo de 75 km, dimanche à Guilherand-Granges, où le Français Paul Seixas a crevé l'écran pour prendre la médaille de bronze, à seulement 19 ans. ... Lire la suite
Les gros se gavent. La saison est-elle enfin lancée pour Aston Villa ? Portés par un doublé de Donyell Malen, les Villans ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Premier League aux dépense de Burnley (2-1) . Deux frappes croisées de leur attaquant néerlandais ... Lire la suite
Olympique lyonnais 1-2 Toulouse FC Buts : Fofana (24 e ) pour l’OL // Emersonn (88 e et 90 e +5) pour le Téfécé Emersonn, nouveau héros du Téfécé.… TB pour SOFOOT.com
