La République démocratique dément l'existence d'une prime de qualif colossale
Les chèques s’envolent, les écrits restent.
Sous le feu des critiques depuis l’annonce d’une prime d’un million d’euros à chaque joueur de la sélection congolaise en cas de qualification pour les barrages intercontinentaux, la Fédération congolaise est sortie du bois pour démentir l’information. « La FECOFA informe l’opinion publique que cette information est totalement fausse, infondée et dépourvue de tout fondement officiel, tant du gouvernement que de la Fédération » , a-t-elle déclaré dans un communiqué publié ce mercredi soir.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
