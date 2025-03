La reprise du championnat en Norvège marquée par un but gag

Des buts comme on en voit jamais.

Le championnat norvégien reprenait du service ce week-end et on a déjà trouvé le but de la saison. Ce samedi, le Fredikstad FK accueillait le SK Brann pour la première journée d’Eliteserien. Une victoire 3-0 bien aidée par un but complètement gag .…

