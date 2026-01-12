La réponse passive-agressive de De Zerbi aux conseils du coach de Bayeux

Une joute verbale digne d’une telenovela . Favori XXL face à Bayeux (R1) en Coupe de France , l’Olympique de Marseille n’est pas encore entré sur le terrain que Roberto De Zerbi a déjà lancé le match. En conférence de presse, l’Italien n’a visiblement pas digéré les sorties médiatiques de son homologue normand chez La Provence : « Je trouve que son OM est une copie tactique, qui ne fonctionne pas avec ces joueurs. Marseille n’est pas Paris, l’OM n’est pas le PSG. Avec l’enthousiasme du club, la ferveur des supporters, on recherche des choses différentes. […] Je ne suis pas là pour critiquer, je dis juste qu’on peut faire autre chose avec les joueurs à disposition. Mettre Paixão à gauche comme Kvara le long de la ligne et Greenwood à droite pour provoquer et rentrer, comme Doué, avec une pointe qui décroche… »

Ce à quoi le coach italien a rétorqué : « Je sais qu’ils jouent en 3-4-1-2 et que leur entraîneur aime donner des conseils aux autres coachs. S’il veut m’en donner, je lui passerai mon numéro » , a glissé De Zerbi, mémoire intacte. Bayeux voulait “rentrer dans sa tête” ? Visiblement, la porte était déjà entrouverte.…

MH pour SOFOOT.com