La preuve que Vincent Kompany se fait une place dans le gratin des entraîneurs
Comme dirait l’illustre Kaaris : « les hommes mentent mais pas les chiffres » . Selon des statistiques partagées par DAZN et relayées par le média belge Walfoot , Vincent Kompany détient une moyenne de 2,52 points pris par match de championnat avec le Bayern Munich .
C’est autant qu’un certain Pep Guardiola lorsqu’il était en Bavière. En revanche, l’entraîneur espagnol comptait 102 rencontres en Bundesliga avec le club allemand, quand le Belge a fêté sa 50e en championnat à l’occasion de la démonstration de sa bande contre Wolfsburg le week-end dernier.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
