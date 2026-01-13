 Aller au contenu principal
La preuve que Vincent Kompany se fait une place dans le gratin des entraîneurs
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 15:33

Comme dirait l’illustre Kaaris : « les hommes mentent mais pas les chiffres  » . Selon des statistiques partagées par DAZN et relayées par le média belge Walfoot , Vincent Kompany détient une moyenne de 2,52 points pris par match de championnat avec le Bayern Munich .

C’est autant qu’un certain Pep Guardiola lorsqu’il était en Bavière. En revanche, l’entraîneur espagnol comptait 102 rencontres en Bundesliga avec le club allemand, quand le Belge a fêté sa 50e en championnat à l’occasion de la démonstration de sa bande contre Wolfsburg le week-end dernier.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
