Conor Gallagher proche de faire son retour en Pemier League

Gallagher is coming home… Tottenham et l’Atlético de Madrid se seraient entendus sur un montant de transfert de 40 millions d’euros, bonus compris, pour le transfert de Conor Gallagher , selon Fabrizio Romano.

Une mauvaise nouvelle pour Aston Villa : les Villans étaient également en discussions avec le club madrilène, mais avaient privilégié un prêt avec obligation d’achat, alors que les dirigeants des Rojiblancos souhaitaient récupérer l’argent directement.…

JE pour SOFOOT.com