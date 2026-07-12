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La réponse acerbe de Bellingham à Tuchel
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 10:30

La réponse acerbe de Bellingham à Tuchel

La réponse acerbe de Bellingham à Tuchel

Le groupe vit bien. Alors que Thomas Tuchel a critiqué la performance de l’Angleterre à l’issue de la rencontre, Jude Bellingham a répondu à son sélectionneur en zone mixte .

Un avis non partagé par Bellingham

« Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd’hui. Le résultat est fantastique. Être en demi-finale, c’est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation », a déclaré Tuchel au micro de la FIFA au coup de sifflet final. Présent en zone mixte, Bellingham a été interrogé sur les propos de son sélectionneur.…

LB pour SOFOOT.com

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