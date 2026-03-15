La rencontre entre Arouca et Benfica perturbée par un incendie
Quand les supporters prennent un peu trop à coeur les chansons d’IAM. Si le Benfica a fini par s’imposer 2 à 1 sur la pelouse d’Arouca ce samedi 14 mars, la rencontre aurait bien pu ne pas aller jusqu’à son terme. Alors que les dernières minutes de la rencontre étaient en train de s’écouler, un incendie s’est déclaré dans le parcage des supporters de Benfica .
The ultras have lit the Arouca stand on fire 🔥 pic.twitter.com/FfM1a2UA4l…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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