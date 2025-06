information fournie par So Foot • 18/06/2025 à 12:09

La remontée improbable de l’Angleterre à l’Euro U19

On a trouvé pire défense qu’Auckland. Et en plus, elles étaient deux sur le terrain.

Dans la fournée de compétitions se jouant en période estivale, une se dérouledans l’anonymat complet. Le championnat d’Europe des moins de 19 ans , organisé cette année en Roumanie, n’attire pas les foules. Une vision sûrement francocentrée, étant donné que les Bleuets de Yoram Zague et Mathis Amougou n’y participent pas , vaincus par l’Italie et l’Espagne en qualifications. Si la Rojita ne fait pas de détails dans un groupe composé du Danemark, de la Roumanie et du Monténégro, le groupe B se veut rocambolesque.…

MP pour SOFOOT.com