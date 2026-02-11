 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les clubs de Premier League dépensent (vraiment) sans compter
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 11:32

Les clubs de Premier League dépensent (vraiment) sans compter

Les clubs de Premier League dépensent (vraiment) sans compter

La bande de Picsou. Ce mercredi, l’observatoire du football CIES a sorti son rapport hebdomadaire. Cette semaine, le thème est les bilans financiers des opérations de transferts des clubs des grands championnats européens . Qui sort le chéquier ?

Sur les cinq dernières années, Benfica a le meilleur bilan, avec +346 millions d’euros de bénéfices . Le LOSC (+273) et l’Ajax Amsterdam (+270) complètent le podium. Les clubs ayant « le pire bilan » sont Chelsea (-883), Manchester United (-859) et Arsenal (-814) . Trois clubs de Premier League, donc.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises
    JO 2030: Le comité d'organisation s'enfonce dans la crise et acte des "désaccords insurmontables" entre Grospiron et Linette
    information fournie par Reuters 11.02.2026 11:46 

    Le comité d'organisation des Jeux olympiques ‌2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a annoncé mercredi avoir "pris acte de désaccords insurmontables entre le ​président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette" et s'enfonce dans une crise de gouvernance ... Lire la suite

  • Le Real Madrid a trouvé un moyen de bien finir la saison
    Le Real Madrid a trouvé un moyen de bien finir la saison
    information fournie par So Foot 11.02.2026 11:12 

    Un appétit d’ogre pour une meilleure entente ? Ce mardi soir, les joueurs du Real Madrid se sont réunis autour d’un repas collectif au restaurant sans le staff technique. Comme le rapporte Marca , ce dîner aurait été prévu dans le but de renforcer la cohésion entre ... Lire la suite

  • Saint-Étienne met à pied son coach des féminines
    Saint-Étienne met à pied son coach des féminines
    information fournie par So Foot 11.02.2026 11:05 

    Il n’y a pas que Timothée Chalamet dans la vie. Alors que son équipe masculine s’est séparé de son entraîneur, voilà que la section féminine lui a emboîté le pas en écartant son coach, Sébastien Joseph . Cette fois-ci, les raisons ne sont pourtant pas sportives ... Lire la suite

  • La remontada folle de Southampton contre Leicester
    La remontada folle de Southampton contre Leicester
    information fournie par So Foot 11.02.2026 10:27 

    La deuxième division anglaise, un mardi soir, dans la folie. Southampton a réalisé une remontada spectaculaire en déplacement à Leicester (3-4) . Pour le compte de la 32ᵉ journée de Championship, les deux clubs en difficulté au classement ont offert des moments ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank