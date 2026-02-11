Les clubs de Premier League dépensent (vraiment) sans compter
La bande de Picsou. Ce mercredi, l’observatoire du football CIES a sorti son rapport hebdomadaire. Cette semaine, le thème est les bilans financiers des opérations de transferts des clubs des grands championnats européens . Qui sort le chéquier ?
Sur les cinq dernières années, Benfica a le meilleur bilan, avec +346 millions d’euros de bénéfices . Le LOSC (+273) et l’Ajax Amsterdam (+270) complètent le podium. Les clubs ayant « le pire bilan » sont Chelsea (-883), Manchester United (-859) et Arsenal (-814) . Trois clubs de Premier League, donc.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
