La règle bizarre qui empêche Liverpool de recevoir le Real Madrid

Le tirage de la Ligue des champions n’aura lieu que jeudi à partir de 18 heures, mais Liverpool a déjà sorti la calculette . Le club anglais a prévenu ses supporters : en cas de retrouvailles avec le Real Madrid, les Reds devront forcément se déplacer au Santiago-Bernabéu.

Une règle originale

La raison ? Une règle de l’UEFA empêche une même affiche d’être disputée trois saisons consécutives dans le même stade . Or, Liverpool a déjà reçu le Real à Anfield lors des deux dernières éditions, en phase de ligue, avec deux victoires à la clé (0-2 en 2024, puis 0-1 en 2025). Le règlement de la compétition est formel : « Aucun match individuel entre les deux mêmes équipes ne peut être répété dans la même compétition avec la même équipe locale pendant trois saisons d’affilée. » …

AC pour SOFOOT.com