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La règle bizarre qui empêche Liverpool de recevoir le Real Madrid
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 17:53
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La règle bizarre qui empêche Liverpool de recevoir le Real Madrid

La règle bizarre qui empêche Liverpool de recevoir le Real Madrid

Le tirage de la Ligue des champions n’aura lieu que jeudi à partir de 18 heures, mais Liverpool a déjà sorti la calculette . Le club anglais a prévenu ses supporters : en cas de retrouvailles avec le Real Madrid, les Reds devront forcément se déplacer au Santiago-Bernabéu.

Une règle originale

La raison ? Une règle de l’UEFA empêche une même affiche d’être disputée trois saisons consécutives dans le même stade . Or, Liverpool a déjà reçu le Real à Anfield lors des deux dernières éditions, en phase de ligue, avec deux victoires à la clé (0-2 en 2024, puis 0-1 en 2025). Le règlement de la compétition est formel : « Aucun match individuel entre les deux mêmes équipes ne peut être répété dans la même compétition avec la même équipe locale pendant trois saisons d’affilée. »

AC pour SOFOOT.com

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