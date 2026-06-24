La Refugees Solidarity Cup, une autre Coupe du monde

La Coupe du monde, l'été et la fête de la musique ne sont pas les seules festivités de ce mois de juin 2026. Dans le 17e arrondissement de la capitale, le Five Paris 17 accueillait vendredi dernier la seconde édition de la Refugees Solidarity Cup. L'occasion idéale pour près de 200 réfugiés de partager un moment convivial et de faire tomber les nombreuses barrières administratives l'espace d'une journée.

À l’aube de l’été, la rue Hélène et François Missoffe est en fête. Il n’est que 9 heures du matin lorsqu’un groupe de joueurs débarque au Five Paris 17. Enceinte en main, lunettes de ski vissées sur le nez, maillots de la Côte d’Ivoire sur le dos et des airs de « Coup du marteau » qui résonnent : le ton est donné d’emblée par les nouveaux venus. Les maillots de foot, rires, cris, encouragements et chants inondent et égaient ce bout du 17 e arrondissement de la capitale. Tout le monde se prend au jeu : que la fête commence.

Ce vendredi 19 juin 2026, pratiquement un an jour pour jour après la première édition qui fût une franche réussite, la Refugees Solidarity Cup reprend ses droits. Ce jour-là, tout est oublié : les barrières administratives tombent et laissent place à un moment de vie, de convivialité et de retrouvailles pour les réfugiés. Le succès de 2025 est tel que les participants ont doublé cette année : « Il y a un an, c’était un peu une improvisation. Là, on est un peu mieux organisé, il y a plus de monde. On est passé de 100 à plus de 200 joueurs. On a pu donner un sens un peu plus important à la journée », lance Mehdi Mokrani, directeur général de l’association d’Alteralia organisatrice de l’évènement, qui sue à grosse goute en raison de la chaleur. Une éclaircie pour le football, loin du star system et des personnes refoulées d’un pays en raison de leur nationalité qui existent à l’autre bout du globe.…

Tous propos recueillis par TC et VM

Par Tristan Claeyssen et Vincent Miffon, à Paris pour SOFOOT.com