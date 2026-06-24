 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Refugees Solidarity Cup, une autre Coupe du monde
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 00:29

La Refugees Solidarity Cup, une autre Coupe du monde

La Refugees Solidarity Cup, une autre Coupe du monde

La Coupe du monde, l'été et la fête de la musique ne sont pas les seules festivités de ce mois de juin 2026. Dans le 17e arrondissement de la capitale, le Five Paris 17 accueillait vendredi dernier la seconde édition de la Refugees Solidarity Cup. L'occasion idéale pour près de 200 réfugiés de partager un moment convivial et de faire tomber les nombreuses barrières administratives l'espace d'une journée.

À l’aube de l’été, la rue Hélène et François Missoffe est en fête. Il n’est que 9 heures du matin lorsqu’un groupe de joueurs débarque au Five Paris 17. Enceinte en main, lunettes de ski vissées sur le nez, maillots de la Côte d’Ivoire sur le dos et des airs de « Coup du marteau » qui résonnent : le ton est donné d’emblée par les nouveaux venus. Les maillots de foot, rires, cris, encouragements et chants inondent et égaient ce bout du 17 e arrondissement de la capitale. Tout le monde se prend au jeu : que la fête commence.

Ce vendredi 19 juin 2026, pratiquement un an jour pour jour après la première édition qui fût une franche réussite, la Refugees Solidarity Cup reprend ses droits. Ce jour-là, tout est oublié : les barrières administratives tombent et laissent place à un moment de vie, de convivialité et de retrouvailles pour les réfugiés. Le succès de 2025 est tel que les participants ont doublé cette année : « Il y a un an, c’était un peu une improvisation. Là, on est un peu mieux organisé, il y a plus de monde. On est passé de 100 à plus de 200 joueurs. On a pu donner un sens un peu plus important à la journée », lance Mehdi Mokrani, directeur général de l’association d’Alteralia organisatrice de l’évènement, qui sue à grosse goute en raison de la chaleur. Une éclaircie pour le football, loin du star system et des personnes refoulées d’un pays en raison de leur nationalité qui existent à l’autre bout du globe.…

Tous propos recueillis par TC et VM

Par Tristan Claeyssen et Vincent Miffon, à Paris pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
    Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
    information fournie par So Foot 24.06.2026 10:32 

    Ludi dribler , dribbleur fou dans sa langue natale. Lors du match face au Panama, Martin Baturina a réalisé une performance assez rare pour être soulignée. Le milieu offensif de Côme, buteur face à l’Angleterre (4-2), a réussi ses 6 dribbles et a provoqué 7 fautes ... Lire la suite

  • Une inquiétude pour Declan Rice
    Une inquiétude pour Declan Rice
    information fournie par So Foot 24.06.2026 10:18 

    Rice trop al dente. Declan Rice a joué quatre vint-dix minutes contre le Ghana lors du match nul frustrant de l’Angleterre dans le groupe L de cette Coupe du monde. Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain des Three Lions est passé par la zone mixte ... Lire la suite

  • Craignant le départ de Julián Alvarez, le PDG de l'Atlético se paye le Barça
    Craignant le départ de Julián Alvarez, le PDG de l'Atlético se paye le Barça
    information fournie par So Foot 24.06.2026 09:59 

    Julián, se queda. C’est en tout cas ce que souhaite le PDG de l’Atlético de Madrid à propos de Julián Alvarez , dans un entretien avec l’agence de presse espagnole EFE. Il a réagit à ce que l’attaquant argentin avait dit après le match face à l’Autriche (2-0), ... Lire la suite

  • La Fifa ne gagne rien avec les pauses fraîcheurs
    La Fifa ne gagne rien avec les pauses fraîcheurs
    information fournie par So Foot 24.06.2026 09:57 

    Boire pour oublier Gianni. Presque deux semaines après le début de la Coupe du monde, Gianni Infantino s’est exprimé sur la nouveauté de ce Mondial : les fameuses pauses fraîcheur, décriées notamment par Marcelo Bielsa. Pendant les matchs, plusieurs chaînes de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank