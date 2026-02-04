 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La réaction folle de Medina, Højbjerg et Balerdi sur le troisième but de l'OM
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 06:18

La réaction folle de Medina, Højbjerg et Balerdi sur le troisième but de l'OM

La réaction folle de Medina, Højbjerg et Balerdi sur le troisième but de l'OM

Des hommes soulagés, très soulagés. C’est à peu près ce qu’ont dû ressentir les Marseillais, ce mardi soir, en décrochant facilement leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France contre Rennes (3-0), au Vélodrome.

Une scène, peut-être, pour résumer cette sensation et la pression que pouvaient ressentir les Phocéens après une semaine marquée par une élimination en Ligue des champions, un nul contre le Paris FC et des tensions en interne.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank