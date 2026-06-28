La RDC renverse l'Ouzbékistan pour écrire son histoire

La victoire appartient au plus opiniâtre. Le Congo a fait sienne la devise de Roland-Garros pour renverser l'Ouzbékistan (3-1) et se qualifier pour la première fois de son histoire pour les seizièmes de finale d'une Coupe du monde. L'équipe de Fabio Cannavaro rentre avec trois défaites et dix buts encaissés dans sa besace.

RD Congo 3-1 Ouzbékistan

Buts : Wissa (S.P., 68 e et 90 e +1) et Mayele (78 e ) pour les Léopards // Shomurodov (10 e ) pour les Loups Blancs.

Il paraît que c’est l’histoire de leur saison. Que de la difficulté naît l’allégresse, que de la galère surgit le bonheur. La République démocratique du Congo aurait pu connaître le bonheur d’une qualification en Coupe du monde dès septembre, mais le Sénégal avait laissé traîner l’espoir. Ensuite, en novembre, il avait fallu attendre le temps additionnel d’un match contre le Cameroun pour voir Chancel Mbemba emmener la RDC en barrages. En avril, il avait fallu les prolongations d’un barrage interminable contre la Jamaïque.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com