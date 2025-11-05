La raison loufoque pour laquelle Christian Eriksen a refusé de signer à Wrexham
Il passait mal à l’écran.
Libre cet été après son départ de Manchester United, Christian Eriksen a été lié à plusieurs clubs, dont Wrexham. Le club de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, promu pour la troisième fois d’affilée et actuel 16 e de Championship, a tenté d’attirer le champion d’Italie 2021. Dans le podcast That Wrexham Podcast , le directeur général du club Michael Williamson a révélé que l’agent du joueur avait refusé les premiers échanges pour une raison bien précise. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer