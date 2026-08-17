La querelle entre Neymar et Thiago Mendes continue

Ça commence à être long. Depuis 2020, Thiago Mendes et Neymar ne peuvent pas se voir en peinture . Mais comment l’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire peut se retrouver dans une rivalité avec un milieu dont le pic de performance s’est passé à Lille et Lyon ? Peut-être parce le meilleur buteur du Brésil n’est tout simplement pas beaucoup plus glorieux.

Sur le terrain, il n’y a pas eu match

Il y a six ans, le Lyonnais blessait le Parisien et l’éloignait des terrains de longues semaines , récoltant au passage des menaces de mort. Depuis, ils se sont retrouvés dans le championnat brésilien et chaque confrontation donne lieu à un match dans le match au sommet. En février, Neymar avait signé un doublé avant de se faire charger par son rival pour une célébration jugée irrespectueuse alors qu’il s’agissait d’un hommage à Vinícius, victime de racisme quelques jours plus tôt.…

EL pour SOFOOT.com