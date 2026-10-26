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Kane Ballon d'or ? Internet en alerte
information fournie par So Foot 26/10/2026 à 19:14

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Kane Ballon d'or ? Internet en alerte

Kane Ballon d'or ? Internet en alerte

Prince Harry des fuites. Et si le nom du Ballon d’or 2026 avait fuité avant l’heure ? C’est la rumeur qui enflamme les Internet ce lundi soir, jour de cérémonie du 70 e Ballon d’or. Alors que le nom du meilleur joueur de la saison 2025-2026 doit être dévoilé à Londres peu avant 23 heures, heure française, trois titres url circulent sur le web . Ils se sont répandus comme des traînées de poudre sur les réseaux sociaux, avant d’être supprimés. Le premier lien recense les meilleurs buts de l’Anglais Harry Kane, qui en a quand même marqué 61 la saison dernière. Suffisant pour être Ballon d’or ?

Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane sont sur un url…

Des pages internet sur les meilleures actions de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal ont également été partagées sur le net . « Une Coupe du monde record et un nouveau festival de buts pour le Real Madrid ont permis à Kylian Mbappé de remporter son premier Ballon d’Or » , pouvait-on y lire sur le premier, alors que l’autre affirmait ceci : « À seulement 19 ans, Lamine Yamal est devenu le plus jeune lauréat de l’histoire du Ballon d’Or, créé en 1956 ». De quoi enflammer quelques médias, parmi lesquels le Daily Mail et Marca . Le quotidien espagnol a titré ceci : « Chaos avec le Ballon d’or : la page officielle laisse fuiter les nouvelles de Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane comme vainqueurs. »

UL pour SOFOOT.com

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