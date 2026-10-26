Deux matchs de Ligue 1 décalés au vendredi et au lundi en prévision des manifs
Plus de foot le samedi. En tout cas, en Ligue 1, c’est compliqué en ce moment. Deux matchs programmés samedi prochain, le jour d’Halloween, ont déjà été décalés par la LFP sur des décisions préfectorales.
Deux matchs maintenus le samedi soir
Nice-Rennes, qui devait se jouer le samedi à 17h15, passe au vendredi soir à 19h00 à l’Allianz Riviera, quand Lorient-Brest a été reporté au lundi soir à 20h45, sans cérémonie du Ballon d’or cette fois pour éclipser ce beau derby breton.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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